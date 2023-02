José Stédile é empossado como novo presidente da Fase

Na manhã desta sexta-feira (17), em cerimônia realizada no auditório do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF), José Luiz Stédile (PSB) assumiu a presidência da Fundação de Atendimento Socioeducativo (Fase). Ele é o 11° a assumir a instituição, após a extinção da antiga Fundação do Bem-Estar do Menor (Febem), em 2002.

No ato, estiveram presentes o secretário de Sistemas Penal e Socioeducativo (SSPS), Luiz Henrique Viana (PSDB), o juiz-corregedor coordenador da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça, Luís Antônio Johnson, a defensora pública e dirigente do Núcleo de Defesa da Criança e do Adolescente da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul (Nudeca), Andreia Paz Rodrigues, além de servidores da SSPS, Fase e da Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe).

O secretário Viana falou sobre a responsabilidade de se fazer o necessário para que os socioeducandos possam ter um futuro melhor e ressaltou a confiança que tem no trabalho do novo presidente e dos servidores: “A instituição é extremamente importante para a reinserção de tantos jovens na sociedade. Temos confiança e convicção de que o novo presidente, juntamente com os servidores, fará um maravilhoso trabalho, que perdurará pela vida de tantas pessoas que passam pelo local".

Stédile disse que estar à frente da fundação é o desafio mais importante já assumido por ele e agradeceu pela oportunidade e pela confiança nele depositada. “Acredito que o trabalho da Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo, da Susepe e da Fase será feito de grandes parcerias. Reafirmo o meu compromisso com a instituição e garanto que faremos uma gestão de sucesso”, afirmou o novo presidente. E completou: “Não assumo esta posição como um cargo ou um emprego, mas como uma missão".

Em sua fala, Andreia destacou a importância da união entre os Poderes para o desenvolvimento de um serviço de qualidade. "Sabemos o quão importante é o trabalho realizado pela Fase. Estamos dispostos a ajudar em tudo o que for necessário e a manter a parceria entre os Poderes, para auxiliar esses jovens", afirmou.

Johnson, por sua vez, ressaltou a importância da Fase, cujos resultados, segundo ele, vão muito além das portas da instituição. "Muito foi feito até aqui, mas podemos fazer mais. Não apenas na porta de entrada, mas, também, na porta de saída do egresso, ressocializando esses jovens, para que tenham uma nova realidade, repleta de oportunidades", frisou.

José Stédile é natural de Nova Prata e formado em Economia do Trabalho e Gestão Pública. Foi deputado federal por dois mandatos, prefeito de Cachoeirinha entre 2001 e 2008, e secretário estadual de Obras e Habitação entre fevereiro de 2019 e abril de 2022.