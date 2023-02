Ikeda é o novo secretário adjunto de Segurança do RS

O governador Eduardo Leite anunciou, nesta quinta-feira, o coronel Mário Ikeda como novo secretário adjunto da Segurança Pública. O secretário é Sandro Caron. Ikeda, que já foi comandante da Brigada Militar, atualmente é secretário de Segurança de Porto Alegre, cargo do qual está em processo de desligamento. Além do anúncio de Ikeda, Leite oficializou a indicação do delegado Andrei Vivan para ser o novo diretor-geral da Secretaria da Segurança Pública. As informações foram divulgadas pela comunicação do governo do Estado.

Mario Yúkio Ikeda ingressou na Brigada Militar em 1985. Participou da Força Nacional de Segurança Pública que atuou nos Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro e atuou na Copa das Confederações, em 2013, integrando a Secretaria Extraordinária de Segurança de Grandes Eventos. Foi gerente de Operações do Centro Integrado de Comando e Controle Regional (CICCR) do Estado durante a Copa do Mundo de 2014, comandante do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) e comandante do Comando de Policiamento da Capital (CPC). Exerceu o cargo de subcomandante-geral da Brigada Militar, e, na sequência, de comandante-geral da Brigada Militar entre 2018 e 2019.