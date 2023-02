Leite e Mourão discutem projetos para o Estado

O governador Eduardo Leite (PSDB) recebeu o senador gaúcho Hamilton Mourão (Republicanos) na tarde desta quinta-feira no Palácio Piratini. Os dois conversaram sobre projetos de interesse do Rio Grande do Sul. Em suas redes sociais, Leite destacou a importância do papel de Mourão como um dos três representantes do Estado no Senado Federal. "O senador Mourão será um parceiro na defesa dos interesses do Rio Grande do Sul no Congresso Nacional. Temos pautas em comum para trabalhar e vamos atuar com a bancada gaúcha em benefício do Estado", disse Leite.