Julgamento sobre o alcance da Justiça Militar é suspenso

O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), enviou a ação que trata de restrições da Justiça Militar em crimes cometidos por integrantes das Forças Armadas para o julgamento em plenário físico da corte. A análise acontecia desde segunda-feira no plenário virtual da corte, e terminaria nesta sexta-feira. O placar já estava em 5 a 2 para não diminuir as competências da Justiça Militar. Com o chamado "pedido de destaque", o julgamento é reiniciado, em data ainda a ser definida pela presidente da corte, ministra Rosa Weber. As informações são da agência Folhapress.

Os ministros que já votaram podem optar por manter suas posições ou reformulá-las, exceto os que se aposentaram após manifestarem o voto. O pedido de destaque é feito quando um ministro entende que há controvérsias que precisam ser debatidas, uma vez que o virtual não admite debates.

Apresentada em 2013 pelo então procurador-geral da República Roberto Gurgel, a ação questiona o dispositivo de uma lei que torna a Justiça Militar responsável por analisar crimes que acontecem no chamado "exercício das atribuições subsidiárias das Forças Armadas", como em operações de GLO (Garantia da Lei e da Ordem).

A ação levou um tempo para ser julgada no STF. À época, Gurgel queria que houvesse urgência na análise, já que "as Forças Armadas, pelo menos no Rio de Janeiro, já estão atuando no combate ao crime, mediante a ocupação de favelas". O processo começou a ser analisado no plenário do Supremo em 2018, com a relatoria do ministro Marco Aurélio, que tratou o assunto como "matéria sensível" e votou pela ação como improcedente. Ou seja, pela manutenção da lei atual.

Até as 17h30min desta quinta-feira, ainda não tinham sido publicados os votos dos ministros Kassio Nunes Marques, Rosa Weber, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. André Mendonça, que substituiu Marco Aurélio, não vota.

Embora não tenha uma relação direta, o julgamento acontece em meio a um cenário de questionamentos a respeito de investigações sobre os militares que participaram dos ataques antidemocráticos de 8 de janeiro em Brasília.