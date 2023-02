Michelle inicia atividades partidárias no PL

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro iniciou ontem suas atividades como presidente do PL Mulher. A agenda previa visita à sede do partido para conhecer seu novo escritório e, na sequência, reunião com as 15 deputadas federais da bancada para dar o início às pautas do grupo. Segundo relatos, Michelle se dedicou nos últimos dias a conhecer a estrutura partidária, conversar com lideranças estaduais. Também teve diversas conversas com a deputada Soraya Santos (RJ), sua antecessora no cargo.

A ex-primeira-dama foi formalizada como presidente do PL Mulher em 1° de fevereiro, mas seu primeiro salário só deve ser pago em abril. As contas do partido ainda estão bloqueadas em função de uma multa aplicada pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por litigância de má-fé ao questionar as urnas eletrônicas.