Ex-presidente da Famurs Salmo Dias será coordenador do Gabinete de Prefeitos

O governo do Rio Grande do Sul passará a ter um ponto de apoio específico aos municípios do Estado. O governador Eduardo Leite anunciou nesta terça-feira (14) que Salmo Dias (PP) será o coordenador do Gabinete dos Prefeitos, estrutura que será vinculada à Casa Civil e atenderá demandas dos 497 municípios gaúchos.

Definido pelo Palácio Piratini como “conhecedor da realidade dos municípios”, Dias foi prefeito de Rio dos Índios entre 2016 e 2021 e presidiu a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) na gestão 2017/2018. A posse dele no cargo correrá ainda nesta semana.

“Vamos trabalhar para que os municípios gaúchos tenham nesse gabinete um ponto de apoio. Vamos estabelecer, nos próximos dias, levantamento de editais e recursos à disposição para trabalhar na articulação para que os municípios se habilitem aos programas do governo estadual, de forma muito especial na educação, que é foco do governo. Queremos oportunizar esse espaço para auxiliar que os municípios tomem suas decisões”, afirmou Dias à reportagem.

O ex-prefeito destacou a importância das prefeituras na ponta de execução de projetos planejamos pelo governo do Estado. “São município que lá na ponta executam as obras do governo, prestam serviços, têm as linhas de crédito governo do estado e do governam federal - grande maioria dos recursos fica no âmbito do governo federal”, disse ele.

O ex-presidente da Famurs disse que atuará “em consonância com as demais secretarias” do Piratini. O Gabinete dos Prefeitos não terá status de secretaria e será vinculado á Casa Civil, sob comando do secretário Artur Lemos Junior (PSDB).