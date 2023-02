‘Perdas do ICMS ameaçam equilíbrio fiscal do Estado’, diz Leite no Parlamento gaúcho

O governador Eduardo Leite (PSDB) destacou a pauta fiscal em seu discurso na Assembleia Legislativa que marcou a entrega da mensagem do Executivo ao Parlamento gaúcho. O foco de sua fala foram as perdas de arrecadação advindas das mudanças no ICMS ocorridas no ano passado que, segundo Leite, ameaçam o equilíbrio das contas públicas do Estado.

“Uma caneta em nível federal rasurou o imenso esforço fiscal pelo equilíbrio das nossas contas”, afirmou o governador, no Plenário 20 de Setembro.

“O projeto de reestruturação das contas do Estado se vê ameaçado pela decisão unilateral da União em 2022. (...) Em quatro anos, num ciclo de governo, esse valor alcançará cerca de R$ 20 bilhões em perda de arrecadação, se não houver reposição por parte do governo federal”, continuou Leite.

No ano passado, mudanças no ICMS, decorrentes das leis complementares 192 e 194, limitaram a cobrança do tributo de combustíveis, energia elétrica, transportes e comunicação.

Diferentemente do exposto pelo próprio governador durante a transição de governos e do redigido no documento de quase 100 páginas que, além de conter a mensagem ao Parlamento, também apresentava indicadores sociais e econômicos do Estado e o plano de governo para o mandato 2023-2026.

Leite iniciou seu segundo mandato procurando melhorar a performance do governo, como colocou diversas vezes em declarações e entrevistas. Isto é, melhorar o desempenho do Estado na prestação de serviços à população, principalmente na educação - foco deste mandato - mas também em áreas como saúde e segurança.

O documento entregue aos deputados estaduais contém o plano de governo, que é composto por cinco eixos temáticos. Três agrupam as prioridades das atividades-fim, com as políticas que incidem concretamente sobre a vida da população (eixo social e qualidade de vida; eixo ambiental e infraestrutura e eixo econômico), e dois dão sustentação aos demais (eixo de gestão e eixo fiscal). No eixo social, Leite destaca necessidade de avanços na educação, na saúde e no combate à pobreza infantil e são apresentadas metas e diretrizes para cada uma das áreas.

Em seu discurso na Assembleia, o chefe do Executivo demonstra que a pauta fiscal, além de não estar superada, deverá tomar empenho de tempo e energia também neste governo, diante do desequilíbrio causado pelas alterações do ICMS - que motivou, inclusive, missão oficial à Brasília para reuniões no Ministério da Fazenda.

Com menos poder de arrecadação do estados, Leite demonstra que haverá dificuldade em se avançar em desoneração tributária no Rio Grande do Sul: “Antes de governador, sou um cidadão que também quer pagar menos impostos. mas nós, que conhecemos a máquina pública e o caminho que nos trouxe até aqui, sabemos que não podemos fazer isso irresponsavelmente, a qualquer custo, para atingir uma meta circunstancial e oportunista de redução de preços como aconteceu na alteração sobre o ICMS”.

“Com aval do Congresso Nacional, uma única canetada subtraiu R$ 5,5 bilhões da receita gaúcha sem proporcionar uma solução duradoura para o preços dos combustíveis no País, que seguem oscilando por fatores de mercado. Não foi subtraído dinheiro do governo ou do governador, foi subtraindo dinheiro que atende interesses da população na saúde, na educação, na segurança, nas nossas estradas”, continuou o governador.