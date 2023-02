Em primeira reunião com aliados, Leite ressalta a necessidade de diálogo

Durante café da manhã nesta terça-feira (14), o governador Eduardo Leite (PSDB) realizou a primeira reunião com os secretários e os deputados que compõem a sua base aliada na Assembleia Legislativa. Na abertura do encontro, no qual foram discutidas os assuntos prioritários deste início de gestão, o chefe do executivo gaúcho ressaltou a importância do diálogo para conseguir direcionar as ações aos interesses que atendam a sociedade.

“Se puxarmos cada um para uma direção, as forças se anulam e nós não saímos do lugar. Precisamos coordenar as divergências, sem criar obstáculos uns aos outros. A política envolve espaços de poder, mas se nós cobrarmos apenas nas disputas pelas aspirações de cada um, a gente vai ficar sem sair do lugar”, ressaltou Leite. Nesse sentido, ele solicitou que todas as equipes mantenham as portas dos seus gabinetes abertas para a troca de ideias. “Pedimos que os próprios secretários atendam aos deputados. E, na mesma direção, que isso ocorra também por parte do Legislativo."

Entre os principais temas tratados está a perspectiva quanto às compensações esperadas da União com relação às perdas da arrecadação do ICMS, que, segundo o governador, somaria cerca de R$ 7 bilhões para os cofres do RS. Após reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), ocorrida em Brasília na semana passada, foi sinalizada a possibilidade de essas compensações ocorrerem de forma escalonada, em formato ainda não definido.