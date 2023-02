Governador Eduardo Leite reúne deputados aliados e secretariado nesta terça-feira

Na manhã desta terça-feira, 14 de fevereiro, o governador Eduardo Leite (PSDB) receberá os deputados estaduais da base aliada para um café da manhã no Palácio Piratini. O encontro precede o comparecimento do governador à Assembleia Legislativa, onde lerá a mensagem do Executivo ao Parlamento gaúcho neste início de 56ª legislatura.

Leite deve antecipar pontos da mensagem aos aliados, atualizá-los em relação à reunião com o Ministério da Fazenda que tratou das compensações pelas perdas de ICMS e, oficialmente, inaugurar a relação do governo com a nova composição do Parlamento.

27 secretários São esperados todos osque já atuam neste segundo governo Leite, os 30 deputados dos partidos que compõem a base do governo (PDT, União Brasil, PP, PSD, PTB MDB, Podemos, PSDB e PSB), juntamente à bancada do Republicanos, que conta com cinco deputados, e à bancada do Novo (um deputado) – partidos que se posicionam como independentes, mas que também foram convidados.

O governador pretende apresentar o secretariado de forma oficial aos deputados no encontro. Além disso, deve relatar sua perspectiva quanto às compensações esperadas da União com relação às perdas da arrecadação do ICMS, após a reunião que teve como o ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT), em Brasília na semana passada. O ponto é considerado vital pelo governo.

“Será oportunidade que ele tem de colocar os deputados a par da reunião que teve em Brasília para tratar das compensações do ICMS”, adiantou o líder do governo na Assembleia, deputado estadual Frederico Antunes (PP).

No dia da posse dos deputados, Antunes afirmara que “espera ouvir do governador quais linhas ele pretende adotar nesse início de gestão”. Porém, disse que ainda é cedo para que o governador apresente projetos ou detalhe a pauta legislativa que irá encaminhar ao Parlamento neste ano.

“É uma primeira reunião, ele deve apresentar os secretários – estão todos convidados. Depois vai antecipar alguns pontos da mensagem, apresentar a situação do Estado, falar sobre as últimas pautas, sobre as compensações envolvendo o ICMS”, antecipou o deputado do PP.

deixou otimista a reunião no Ministério da Fazenda O governador, ocorrida na terça-feira passada (7). Segundo Leite, o Estado teria cerca de R$ 7 bilhões em compensações a receber.

A partir do encontro, passou a ser ventilada a possibilidade dessas compensações ocorrerem de forma escalonada, em formato ainda não definido pela Fazenda Nacional.

reajuste salarial dos professores As compensações são consideradas cruciais para o governo, que inclusive condiciona o pagamento dedo Estado a esses repasses. Com uma sinalização mais objetiva do governo federal, Leite, na manhã desta terça, poderá debater de forma mais concisa a linha que o Executivo adotará na relação com o Parlamento neste ano.