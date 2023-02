Amazonino Mendes morre aos 83 anos

Agências

Amazonino Mendes (Cidadania), quatro vezes governador do Amazonas, três vezes prefeito de Manaus e ex-senador faleceu ontem. O político, de 83 anos, estava internado em São Paulo, no Hospital Sírio Líbanes. A morte foi confirmada pela família em post publicado no Facebook do político. "Foi uma vida vitoriosa dedicada com muito amor à família e ao povo do Amazonas. Amazonino deixa um legado incomparável, como homem e político. Lutou bravamente como poucos, mas agora descansa em paz!", afirma o comunicado.