Bolsonaro anuncia retorno ao Brasil

Agências

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) participou, na noite de sábado, de evento na igreja evangélica Church of All Nations (Igreja de Todas as Nações) em Boca Raton, na Flórida, Estados Unidos. Em seu discurso, o ex-mandatário afirmou que a sua "missão não acabou" e que pretende voltar ao Brasil "nas próximas semanas". As informações são da agência Estado.