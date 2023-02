Vereadores farão homenagem à Associação Comercial de Porto Alegre na segunda-feira

A sessão da Câmara Municipal de Porto Alegre de segunda-feira (13) tem em sua pauta a proposta de criação de uma Frente Parlamentar, além de uma homenagem aos 165 anos da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA) no espaço destinado à Tribuna Popular, iniciativa da vereadora Fernada Barth (PSC).

Depois, será discutida em plenário a proposta que visa criar uma Frente Parlamentar da Economia de Cuidados. De acordo com a autora da proposta, a vereadora Abgail Pereira (PCdoB), o objetivo é promover discussões e propor políticas públicas que atendam as necessidades para o movimento desta cadeia produtiva.

Outro tema em pauta é a votação de uma moção de repúdio “à decisão do governo Lula (PT) de contratar médicos cubanos sem o processo de revalidação”. A matéria é de autoria dos vereadores Mônica Leal, Comandante Nádia e Cassiá Carpes, ambos do PP, além de Alexandre Bobadra (PL), José Freitas (REP) e Tiago Albretch (Novo).

As sessões ordinárias acontecem sempre nas segundas e quarts-feiras, às 14h, no Plenário Otávio Rocha. É permitida a entrada do público para acompanhar as discussões nas galerias.