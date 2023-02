Servidores públicos organizam ato pela democracia

Servidores que atuam no Congresso Nacional fizeram ontem um ato em defesa da democracia. O evento ocorre um mês após os ataques golpistas que depredaram as sedes dos Três Poderes. No dia 8 de janeiro, Câmara e Senado foram alvo de vândalos que destruíram móveis e equipamentos, quebraram vidraças e rasgaram obras de arte. O ato desta quinta, segundo os organizadores, era para mostrar que a democracia não cede a ataques. O grupo deu um abraço simbólico (foto) no Congresso Nacional.