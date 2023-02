A secretários do RS, Pimenta promete levar tema da estiagem ao presidente Lula

Em agenda em Brasília, secretários de Estado do Rio Grande do Sul têm série de reuniões na Esplanada dos Ministérios para debater sobre os reflexos da estiagem na segurança alimentar.

Nesta primeira agenda com o ministro titular da Secretaria Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta (PT), as autoridades gaúchas garantiram o compromisso de o tema ser levado diretamente ao presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“O ministro Pimenta se comprometeu em levar o tema para o conhecimento do presidente Lula amanhã (terça-feira, 6), no despacho que ele deve fazer, e desta forma a gente começar a pensar uma série de ações, que possam ser apoiadas pelo governo federal para atender essa situação emergencial desses municípios que estão vivendo a seca”, relatou o secretário de Assistência Social do RS, Beto Fantinel (MDB).

A partir desta segunda-feira (6), Fantinel e o secretário de Desenvolvimento Rural, Ronaldo Santini (Podemos), o chefe da Casa Militar, coronel Luciano Boeira, e o chefe da Defesa Civil, coronel Marcus Vinícius, cumprem agenda de três dias em Brasília. Como meta prioritária do Palácio do Planalto está o combate à pobreza, a principal pauta das reuniões é o reflexo da estiagem na segurança alimentar, em especial nos territórios indígenas. A saúde indígena também estará em debate.

“Apresentamos os dados e estamos encaminhando um ofício do governador Eduardo Leite (PSDB) para o presidente Lula. O ministro Pimenta despacha amanhã e vai tratar dessa situação com o presidente Lula enquanto a gente faz uma série de outras agendas pedindo apoio do governo federal nas questões de água para consumo humano, apoio para carro-pipa, entre outras ações de segurança alimentar e apoio à agricultura familiar. A expectativa é que o governo federal possa atender a esse socorro emergencial para o estado do Rio Grande do Sul”, afirmou Fantinel.

As agendas iniciaram com o Pimenta, que auxilia as articulações. Nesta terça-feira (6) seguem com o presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Edegar Pretto (PT), e com a secretária nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, Lilian Rahal. Na quarta-feira (8), a agenda finaliza em encontro com a ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara (PSOL).