Romaria do Caravaggio não terá comércio ambulante

A 144ª Romaria de Nossa Senhora de Caravaggio, prevista para o mês de maio em Farroupilha, na Serra Gaúcha, não terá a venda de produtos do comércio ambulante durante os dias do evento. A decisão foi tomada durante um encontro entre a administração do Santuário Diocesano de Nossa Senhora de Caravaggio e a Prefeitura de Farroupilha, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação.

Entre as justificativas apresentadas estão a baixa procura pelos produtos, o custo de instalação da infraestrutura e a necessidade de um novo espaço para estacionamento. "Achamos prudente essa decisão, uma vez que as pessoas que vinham até o Santuário já não estavam mais frequentando o espaço do comércio ambulante. Percebemos isso nas últimas edições da Romaria. Com isso, sentimos a necessidade de uma melhora na circulação dos veículos que vem até Caravaggio e encontramos ali um local para estacionamento. Queremos receber a todos da melhor forma", disse o reitor do Santuário, Padre Ricardo Fontana.