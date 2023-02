Medidas provisórias que limitavam gastos com cultura perdem validade

Agência Brasil

Duas medidas provisórias editadas pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro perdem a validade neste domingo (5). Uma delas adiou repasses orçamentários aos setores da cultura e de eventos previstos nas leis Paulo Gustavo, Aldir Blanc 2 e no Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse). O texto chegou a receber 44 emendas. Já a MP 1.135/2022 limitou o uso de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) e recebeu 15 emendas.