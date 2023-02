Vereadores tomarão posse nesta quarta-feira na Capital gaúcha

Nikelly de Souza

Nesta quarta-feira (1), com o fim do recesso na Câmara Municipal de Porto Alegre, serão empossados os novos vereadores que irão assumir o mandato no Legislativo. Dos 36 parlamentares, a Casa contará com sete novos quadros formados por suplentes que assumirão o cargo deixado pelos ex-vereadores que, nas últimas eleições, foram eleitos para a Câmara Federal e Assembleia.