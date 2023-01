Ministro da Fazenda realiza encontro com principais federações e associações da Indústria de Transformação brasileira

O encontro com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, aconteceu na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) e reuniu as principais federações e associações representativas da Indústria de Transformação brasileira.

Segundo o dirigente da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados), Haroldo Ferreira, o encontro foi positivo e mostrou “boa vontade” por parte do ministro da Fazenda em ouvir os pleitos da indústria. “A reindustrialização do Brasil é urgente, pois sem ela não existe desenvolvimento econômico e social”, destaca.

Segundo Ferreira, soa bem para o setor o entendimento do Governo Federal no que diz respeito a criar bases para o desenvolvimento da Indústria de Transformação, que há mais de três décadas vem perdendo participação no PIB nacional. Para que o setor industrial volte a crescer, segundo o executivo, se faz necessário a facilitação do acesso ao crédito, a diminuição da burocracia estatal, a manutenção do câmbio em patamar competitivo para exportação e a Reforma Tributária. “Não é razoável que o empresário brasileiro conviva com um manicômio tributário. Mais do que reduzir impostos, se faz urgente simplificar a legislação tributária para dar mais competitividade à indústria nacional”, completa.

Ferreira conta, ainda, que conversou novamente com Haddad sobre a situação das exportações para a Argentina, que desde o meio do ano passado sofrem com a alteração das condições de acesso ao Mercado Único do Câmbio para pagamentos de importações do país vizinho, o que vem atrasando pagamentos em até 6 meses. “Só empresas de maior porte estão conseguindo manter seus embarques regulares para a Argentina, nosso segundo principal mercado no exterior”, destaca. Segundo o executivo, Haddad disse que o Governo Federal está debruçado sobre a proposta de financiar importadores argentinos, mas que está negociando as garantias para pagamento.

Conforme dados elaborados pela Abicalçados, no ano passado, foram exportados para a Argentina 15,9 milhões de pares por US$ 179,4 milhões, incrementos de 19% em volume e de 55,8% em receita na relação com 2021. As exportações para a Argentina, que vinham em uma crescente no primeiro semestre, passaram a cair a partir da resolução, principalmente nos últimos três meses de 2022, quando caiu 36%, 23% e 48% em relação aos mesmos meses de 2021.