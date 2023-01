Ministro das Comunicações usou orçamento secreto para beneficiar a própria fazenda

O ministro das Comunicações do governo Lula, Juscelino Filho (União Brasil), direcionou R$ 5 milhões do orçamento secreto para asfaltar uma estrada de terra que passa em frente à sua fazenda, em Vitorino Freire (MA). A propriedade também abriga uma pista de pouso para seu avião particular e um heliponto.

Juscelino era um deputado federal do baixo clero até 2022, eleito para o terceiro mandato. Nunca teve influência nas discussões nacionais, muito menos no setor de radiodifusão. Tinha, porém, força no Centrão. As informações são da Agência Estado.

Em nota, o ministro confirmou ter enviado verba do orçamento secreto para asfaltar a estrada, e que as que as fazendas beneficiadas pela obra estão desde os anos 1980 nas mãos de sua família. Mas observou, por meio de sua assessoria, que elas são cercadas por "inúmeros povoados".