Governador entrega ofício a Lula e pede mudanças no ICMS

A compensação imediata das das perdas de receita provocadas pelas alterações no ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) foi a principal demanda do governador Eduardo Leite (PSDB) ao presidente ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O tema esteve presente em ofício entregue por Leite a Lula na reunião, nesta sexta-feira (27) em Brasília, em que o petista recebeu os chefes dos Executivos estaduais. O documento também lista uma série de obras federais que precisam ser realizadas no Estado.

As alterações feitas no ICMS sobre itens como diesel e gasolina - através de uma lei sancionada no último semestre de governo do ex-presidente Jair Bolsonaro - impactou negativamente a economia dos Estados, isso porque o imposto é responsável pela maior parte dos tributos arrecadados. No evento, Leite manifestou seu descontentamento e pediu modificações no tributo. "Depois de equilibrar as contas, o Rio Grande do Sul voltou a ter desequilíbrio com a mudança forçada no ICMS", disse o governador gaúcho na quinta-feira (26) também na Capital federal, que sediou o Fórum dos Governadores.

Na ocasião, Leite também salientou que o Estado teve perda de R$ 3,5 bilhões com a mudança, e ainda há expectativa de perda de mais R$ 5 bilhões neste ano. O governador disse que, apesar de o Estado estar "com as contas em ordem", ele conta com a compensação prometida pela própria lei, que previa a recomposição das perdas em 2022.

Nesta sexta, Lula se mostrou disposto a ouvir as demandas dos Estados e reiterou que está aberto ao diálogo com os governadores, independentemente do partido político ou postura durante as eleições de 2022. "Meu gabinete e o de ministros estarão abertos". De acordo com o presidente, não há, da parte do governo, "nenhum veto a quem quiser conversar (…) Quero encerrar essa reunião com propostas de trabalho", pontuou.