Ministro dos Transportes anuncia investimento de R$ 1,7 bilhão no Rio Grande do Sul

Durante cerimônia de assinatura de ordem de serviço para a retomada de obra no Lote 7 da duplicação da BR-116, realizada na manhã desta sexta-feira (27) no Palácio Piratini, o ministro dos Transportes, Renan Calheiros Filho, anunciou que a pasta irá investir R$ 1,7 bilhão em melhorias na malha viária do Estado. Na oportunidade, o vice-governador do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza, adiantou as principais demandas que o governador Eduardo Leite apresentaria no mesmo dia ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Brasília.

Entre as prioridades de infraestrutura para obras federais, Souza destaca que o governador elencou as necessidades em relação ao eixo norte-sul e Região Metropolitana, como a questão do Porto de Rio Grande, pois “há ali uma necessidade da duplicação da BR-392 para melhorar a capacidade logística do Estado, além da extensão da BR-448, de Esteio até o município de Portão e o restante da duplicação da BR-116”.

Outras medidas dizem respeito ao eixo Leste-Oeste, que contempla a duplicação de quatro lotes da BR -290, corredor do Mercosul e de escoamento de grãos, incluindo a conclusão da nova Ponte do Guaíba. “Também trataremos das obras nas pontes de Porto Xavier e de Jaguarão, a dragagem da Lagoa Mirim e o gasoduto de Vacaria”, completou o vice-governador.

Ao mencionar a PEC da Transição, o ministro garantiu que o atual governo federal irá investir este ano no RS o mesmo valor gasto em obras novas durante todo o ano passado no País. ”Exatamente, em algumas das obras elencadas aqui pelo vice-governador do Estado. A BR-116 terá 35 quilômetros de duplicação entregues ainda em 2023 e procederemos licitações de outros lotes que ainda não foram executados, como o 6, 8 e 9”, afirmou.

Calheiros Filho também assegurou a adequação do trecho entre Porto Alegre e Novo Hamburgo, com a conclusão do complexo Unisinos e a ampliação da BR-448. “Para quem deseja subir a Serra, faremos o prolongamento até o entroncamento da ERS-240”, ressaltou. Sobre as pontes, estão previstas as de Ibicuí e de Porto Xavier, prometida por Lula em recente visita à Argentina (com serviço de execução em andamento e R$ 120 milhões previstos no orçamento deste ano). “Além disso, como o presidente prometeu uma nova ponte de Jaguarão, vamos abrir uma rubrica orçamentária para isso”, prometeu.

Outro tema levantado pelo vice-governador no evento foi a projeção de perda em torno de R$ 5 bilhões em recursos que seriam gerados pela cobrança de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) no Estado, limitada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro desde o ano passado.

Para o impasse, que o ministro classificou como “de difícil solução”, a previsão, segundo ele, é que seja discutida no momento em que se fizer uma reforma tributária. “Se somarmos todos os estados brasileiros, o déficit chega a R$ 100 bilhões em redução de arrecadação. O teto de gastos, que lá atrás teve uma importância para tentar estabilizar as expectativas do Brasil, acabou enforcando a capacidade de investimentos no País”, finalizou.

Após a assinatura, o vice-governador e o ministro saíram para vistorias técnicas em pontos das obras nos lotes 1 e 2 (onde o 1º Batalhão Ferroviário de Lages está executando serviços de terraplanagem e asfaltamento), e no lote 5 (onde a duplicação está sendo feita pela Construtora Planaterra).