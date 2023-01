PT e Centrão brigam por órgãos federais

Agência Estado

Em troca do apoio ao governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), integrantes do Centrão exigem o controle da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), do Banco do Nordeste (BNB) e do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE), três dos principais cofres da República, destaca o Estadão. A fatura está sendo apresentada principalmente pelo líder do União Brasil na Câmara, Elmar Nascimento (BA), segundo integrantes do Planalto. O governo resiste a ceder tudo, mas deve entregar ao menos um dos órgãos ao União. O PT, por exemplo, também quer ter o comando de alguns desses cofres, como o BNB.