PT negocia filiação de Randolfe e quer vice-presidência do Senado

O PT negocia a filiação do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), líder do governo no Congresso, e, com dez partidos na bancada, pretende reivindicar ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), a vice-presidência da Casa - hoje prometida ao MDB, em caso de vitória.

A bancada do PT no Senado tem se dividido sobre o espaço do partido na Mesa Diretora. Parte dos senadores defende que, com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, o PT deve pleitear a vice-presidência do Senado. Outros entendem que o governo deve contemplar aliados importantes, como o MDB, para garantir a base parlamentar.

Para resolver a crise, a bancada escalou o líder do governo, senador Jaques Wagner (PT-BA), o líder da bancada atual, Paulo Rocha (PT-PA), e o próximo, Fabiano Contarato (PT-ES), que foi escolhido na semana passada. Os três ficaram encarregados de conversar com o presidente do Senado nesta sexta (27). As informações são da Folha de S.Paulo

No cenário atual, o MDB tem 10 senadores e o PT, 9. Petistas afirmam que, com a filiação de Randolfe Rodrigues, a prioridade será negociar o nome do senador Humberto Costa (PT-PE) para a vice-presidência do Senado - já que os dois partidos terão dez senadores cada um.

Parlamentares afirmam, no entanto, que o PT não quer comprar briga com o MDB e que, caso não haja acordo, o partido vai se contentar com a 1ª secretaria e indicar o nome do senador Rogério Carvalho (PT-SE), que hoje é 3º secretário da Mesa Diretora.

Fabiano Contarato afirma que o PT não será "intransigente" em relação a nada, e que tudo será construído com muito diálogo.