Prazo para Bolsonaro usar visto oficial nos EUA vence na segunda

A possibilidade de o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) manter visto oficial para permanecer nos Estados Unidos expira na próxima segunda-feira, 30 de janeiro. Ele está na Flórida desde o dia 30 de dezembro e entrou no país antes do fim de seu mandato. Não há confirmação formal sobre qual visto foi utilizado por Bolsonaro para entrar nos EUA, mas diplomatas dizem que a entrada com visto diplomático dado a chefes de Estado é o cenário mais provável, já que ele voou de Brasília a Orlando usando um avião oficial da Força Aérea Brasileira (FAB) na condição de presidente. As informações são da Agência Estado.

Portadores de visto oficial que não estejam mais no cargo que os levou aos EUA precisam comunicar ao governo americano a alteração do status em até 30 dias. No caso de Bolsonaro, o relógio começou a contar a partir do momento em que ele deixou de ser presidente do Brasil.

O casal pode solicitar ao governo americano a mera "troca" de status no país. Isso depende de um procedimento feito junto ao Departamento de Segurança Interna dos EUA (DHS, na sigla em inglês).