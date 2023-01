Eduardo Leite sofre novo ataque hacker e perde acesso ao Twitter

Diego Nuñez

O governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite (PSDB) voltou a perder o acesso a sua conta no Twitter na manhã desta terça-feira (24). A foto de perfil, foto de capa, o nome da conta e o tweet em que falava sobre a recuperação do perfil foram apagados. Na localização do perfil, consta o Líbano como sendo o país. Essa é a terceira vez que o Twitter de Leite é sequestrado em um mês.