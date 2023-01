Lula viaja à Argentina em 1ª agenda internacional

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) embarcou ontem para a Argentina, em sua primeira viagem internacional no atual mandato. Em um aceno à política externa regional, Lula abre a agenda de compromissos no estrangeiro em uma reunião de cúpula com o presidente argentino, Alberto Fernández, e com líderes dos Estado da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), incluindo Nicolás Maduro e Miguel Diáz-Canel.

De acordo com a agenda divulgada pelo Palácio do Planalto, o presidente deveria partir da Base Aérea de Brasília rumo a Buenos Aires no começo da noite de ontem. Os compromissos oficiais em solo argentino estão marcados para esta segunda e terça-feira.

O encontro vem sendo descrito por Brasília como a "volta do Brasil ao mundo", como disse o secretário de Américas do Ministério de Relações Exteriores, embaixador Michel Arslanian Neto, em nota divulgada pelo Planalto no sábado. "A escolha de um país da América do Sul passa a importante mensagem de que o país quer retomar os laços com a região, que foram negligenciados durante o governo anterior, de Jair Bolsonaro", diz o comunicado.

Pelo cronograma previsto pelo Planalto, Lula deve fazer a tradicional oferenda de flores na Plaza San Martín e, na sequência, participar de uma reunião de cúpula com Fernández na Casa Rosada. Outros compromissos, como um encontro com empresários - entre eles o presidente da Federação das indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), Gilberto Petry - também estão previstos.

Amanhã, Lula participa da 7ª Cúpula de Chefas e Chefes de Estado da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), quando deve se encontrar com Maduro e Diáz-Canel, líderes de Venezuela e Cuba. O Brasil retornou à Celac no dia 5 de janeiro, três anos após o ex-presidente Jair Bolsonaro deixar o grupo.

Alguns dos temas a serem tratados na visita serão: integração energética, comércio e investimentos, ambiente, infraestrutura, defesa, desarmamento, combate a ilícitos, espaço, cultura e questões de gênero, segundo a agenda divulgada pela presidência.

Após deixar Buenos Aires, Lula segue para o Uruguai, onde deve se reunir com o presidente Luis Lacalle Pou na quarta-feira, em Montevidéu, antes de retornar a Brasília.