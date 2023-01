Lula quis renovar confiança nas Forças, diz Múcio após reunião com comandantes

Agência Estado

O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro Filho, disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva buscava recuperar a confiança nas Forças Armadas, com a reunião de trabalho realizada nesta sexta-feira (20), no Palácio do Planalto. A reunião com os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica ocorreu uma semana depois de o presidente admitir ao Estadão que "perdeu a confiança" em militares da ativa.