PF faz Operação Lesa Pátria e procura oito por atos golpistas em Brasília

Por ordem do Supremo Tribunal Federal (STF), a Polícia Federal (PF) abriu na manhã desta sexta-feira (20) a primeira etapa da Operação Lesa Pátria para prender preventivamente oito investigados ligados aos atos golpistas ocorridos no dia 8 de janeiro, quando radicais invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes, no Distrito Federal.