Suplentes assumem mandato na Câmara

Na próxima semana, no dia 1 de fevereiro, sete vereadores tomarão posse na Câmara Municipal de Porto Alegre. Com a saída dos parlamentares que foram eleitos para cadeiras na Assembleia e na Câmara dos Deputados, os então suplentes se preparam para assumir uma vaga no Legislativo Municipal. Dentre eles, dois retornam à câmara: Professor Alex Fraga (PSOL) e Engenheiro Comassetto (PT). Os estreantes são: Abigail Pereira (PCdoB), Giovani Culau (PCdoB), Marcelo Bernardi (PSDB) e Tiago Albrecht (Novo). Ainda há uma indefinição sobre quem irá assumir a segunda cadeira do PT - a disputa está entre Marcelo Sgarbossa e Adeli Sell.

Com a saída das vereadoras Daiana Santos e Bruna Rodrigues - que respectivamente assumem como deputadas federal e estadual - entram na bancada do PCdoB Giovani Culau e Abigail Pereira. Culau ingressa na Câmara carregando um mandato coletivo, uma novidade na Casa. De acordo com o futuro-parlamentar, o grupo surge com a intenção de combater o personalismo na política e de levar uma maior representatividade ao Legislativo municipal. "Nós vamos ter uma Porto Alegre de todos, uma Porto Alegre voltada para a periferia", defendeu.

Abigail Pereira, que já esteve em disputas políticas anteriores, mas que atuará pela primeira vez como vereadora, afirmou que sua principal bandeira será a luta por políticas públicas para as mulheres. Segundo Abigail, temas como violência doméstica e desigualdade de gênero farão parte das discussões do seu gabinete. "Quero fazer um debate em torno de uma Porto Alegre mais inclusiva para as mulheres, com um serviço público de qualidade", salientou.

Já na bancada do PT na Câmara, os vereadores Leonel Radde e Laura Sito renunciaram aos cargos para legislar na Assembleia. Para substituí-los, o nome do Engenheiro Comassetto já está estabelecido, mas o nome que ocupará a segunda cadeira petista ainda não está definido: a disputa é entre Marcelo Sgarbossa, atualmente no PV, e Adeli Sell.

Comassetto está retornando à Câmara para o seu quinto mandato como vereador. Segundo o petista, essa longa experiência na política municipal fez com que ele aprendesse a importância do diálogo no Legislativo. Diz ter uma atuação voltada para os impasses urbanos atuais. "Quero buscar um olhar amplo sobre a cidade, precisamos discutir habitação popular, regularizar as vilas de Porto Alegre", defendeu. "Há uma série de discussões que precisam ser feitas sobre a urbanização da cidade", completou.

Quem ocupará a cadeira de Matheus Gomes, eleito deputado estadual, será o Professor Alex Fraga, que também já teve experiências anteriores no Legislativo municipal por dois mandatos. Fraga resssaltou que suas principais bandeiras a serem defendidas na Casa estão relacionadas com a educação pública e o meio ambiente. De acordo com o professor de biologia da rede municipal, legislar na Câmara é difícil, já que a base governista é forte e o futuro vereador estará na oposição. Apesar disso, diz sentir-se esperançoso com o novo mandato. "Acredito que vou fazer um bom trabalho, especialmente em torno da educação pública e do meio ambiente, que sempre foram minhas principais bandeiras".

Com a saída de Kaká D'Ávila (PSDB) da Casa - que passa a atuar na Assembleia - assumirá o assistente social Marcelo Bernardi. O tucano afirmou que espera dialogar com todos na Câmara e que sua atuação estará focada nas crianças e nos adolescentes, especialmente na área da saúde mental. Bernardi afirmou que carrega essa bandeira desde quando iniciou sua atuação como conselheiro tutelar, há quase 20 anos. "A comunidade espera isso de mim", argumentou.

Quem dará seguimento ao mandato de Felipe Camozzato (Novo), eleito deputado estadual, será o comunicador Tiago Albrecht. Ele anunciou que defenderá a diminuição dos impostos. Albrecht também se diz ser favorável à privatização da Carris, que segundo ele não presta um serviço de qualidade para a população. "A Carris e todo o modal Portoalegrense precisam ser repensados", defendeu. Albrecht crê que parcerias público-privadas são uma alternativa bastante benéfica para Porto Alegre.