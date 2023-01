Governo do RS estreita laços com estado da Alemanha para ampliar investimentos

O governador em exercício, Gabriel Souza, coordenou uma reunião com empresários e autoridades do estado de Mecklenburg-Vorpommern, da Alemanha, na manhã desta quinta-feira (19). O encontro teve o objetivo de aproximar a política institucional entre os dois estados, abordando temas como desenvolvimento econômico, meio ambiente e inovação. As informações são do governo do RS.

Gabriel disse que os dois locais têm forte relação entre suas culturas, além do fato de que o principal destino de imigração alemã no Brasil ter sido o Rio Grande do Sul nos séculos XIX e XX.

O governador em exercício destacou que, nos últimos oito anos, o Estado cumpriu uma agenda de reformas, equilíbrio financeiro, privatizações e parcerias público-privadas, e parte para um novo ponto de atuação.

"Agora, no terceiro ciclo desta agenda, nos propomos a ser a evolução da evolução e fazer do nosso estado um exemplo em competitividade, oportunidades e inovação. Temos todo o interesse em ampliar parcerias, atrair investimentos para ambos e estreitar a sintonia entre setores governamentais e privados com o estado de Mecklenburg-Vorpommern", disse Gabriel.

Outro assunto abordado no encontro foi o South Summit Brazil 2023 . O evento internacional volta a ser realizado em Porto Alegre de 29 a 31 de março. "Essa plataforma de conexões é uma grande oportunidade para que empresas e empreendedores possam se conhecer, apresentar seus serviços e produtos, além de ser um catalisador de novas parcerias e negócios. Nesta edição, teremos cinco startups da Alemanha", afirmou o governador em exercício.

O Brasil é o principal parceiro comercial da Alemanha na América do Sul, assim como os germânicos são os mais importantes do Brasil na Europa. Em 2021, o intercâmbio comercial atingiu US$ 21,5 bilhões, com exportações brasileiras da ordem de US$ 7,3 bilhões e importações de US$ 14,2 bilhões.

Meio Ambiente

Outro assunto pautado na reunião e de interesse de ambos os estados foi o meio ambiente. O futuro verde, sustentabilidade e preservação foram assuntos abordados.

No Rio Grande do Sul, 81% da potência elétrica instalada têm origem em fontes renováveis. O Estado representa 8,4% da potência eólica instalada no Brasil, ocupando a quinta posição, e ainda tem potencial para expandir a geração desse tipo de energia. São 61 projetos onshore em fase de licenciamento, gerando R$ 90 bilhões em investimentos, e outros 21 projetos offshore no litoral.

Segundo o chefe da Chancelaria do Estado de Mecklenburg-Vorpommern, Patrick Dahlemann, a captação de energia eólica é um tema de interesse comum. "No futuro, poderemos ser parceiros nessa área, pois estamos apostando muito em energias renováveis. Biogás também é outro ponto que estamos trabalhando e pode ser uma perspectiva de cooperação. Contudo, temos outros traços que nos unem. A beleza dos estados é única e é reconhecida pelo alto número de turismo doméstico e internacional que temos. Esperamos receber a visita dos gestores do Rio Grande do Sul em breve", destacou.

Também participaram da reunião o cônsul-geral da Alemanha em Porto Alegre, Milan Simandl, e os secretários de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, de Inovação, Ciência e Tecnologia, Simone Stülp, e do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann.