Melo anuncia novo nome na Cultura, vindo do PSDB

No fim da tarde desta quarta-feira (18), Sebastião Melo (MDB) anunciou a nomeação de Henry Ventura para dirigir a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do município. Além disso, o prefeito também comunicou o ingresso do PSDB na base do Governo. A decisão foi tomada após reunião de Melo com a bancada de vereadores do PSDB durante a tarde, na Câmara de Porto Alegre.

A pasta da Cultura havia sido ocupada anteriormente por Gunter Axt, que deixou o cargo nesta terça-feira (17). Com sua saída, Henry Ventura fica responsável pela pasta. O novo secretário possui licenciatura em música e já atuou como secretário-adjunto na Secretaria. Além disso, Ventura já havia ocupado anteriormente a vereança da Capital pelo PSDB.

Outra mudança definida na reunião foi em relação ao ingresso do PSDB na base do governo Melo. A bancada tucana já havia antecipado a tendência de se aliar ao prefeito, mesmo depois dos desentendimentos relacionados às eleições estaduais - o MDB de Porto Alegre declarou apoio à candidatura de Onyx Lorenzoni (PL) ao Piratini, mesmo fazendo parte da chapa de Eduardo Leite (PSDB) com o vice Gabriel Souza.

Pelo Twitter, Melo se mostrou entusiasmado com a mudança. "Boas-vindas ao Henry Ventura, novo secretário municipal de Cultura e Economia Criativa, e ao PSDB, que ingressa na base do governo na Câmara Municipal. O partido já atua com quadros qualificados na gestão e ampliará o trabalho conjunto para seguirmos fazendo transformações".