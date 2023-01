Arita Bergmann afirma ter provas em sua defesa em operação da PF

Fabrine Bartz e Nikelly de Souza

A atual secretária de Saúde do Rio Grande do Sul, Arita Bergmann, defendeu sua trajetória profissional diante das investigações da Operação Autoclave - que desde 2019 investiga supostas irregularidades na prestação de serviços na área da saúde em São Lourenço do Sul. Em entrevista ao Jornal do Comércio, Arita esclareceu que fala sobre o assunto apenas por meio de seu advogado. "Eu não estou falando sobre isso nas entrevistas, quem fala é meu advogado. Tenho uma trajetória de 50 anos de vida pública com idoneidade, moralidade e muita responsabilidade ao nosso povo. Tenho provas suficientes para fazer minha defesa durante a investigação", disse.