PSDB poderá aderir à base do governo Melo na Capital

Diego Nuñez e Nikelly Souza

PSDB e MDB já compõem o governo do Estado e estão se reaproximando politicamente na capital gaúcha. Após apoiar Onyx Lorenzoni (PL) nas eleições para o Palácio Piratini no ano passado, em uma disputa contra os tucanos e contrariando o próprio partido, que tinha o vice-governador Gabriel Souza como candidato, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), agora tenta atrair o PSDB para o Paço Municipal.

As conversas entre os dois partidos já haviam iniciado há mais tempo, mas foram atrapalhadas pelo conflito eleitoral. O MDB rachou já durante a pré-campanha e diversos quadros do próprio partido apoiaram a chapa opositora. O próprio vice-governador definiu as divergências como infidelidade partidária.

Passados dois meses e meio dos pleitos de outubro de 2022, a tensão interna no partido parece ter arrefecido. "O prefeito Melo, após a eleição, vem fazendo gestos e formalmente falando com líder da bancada na Câmara Municipal, Gilson Padeiro, e comigo. Ele afirma que em todos os anos é normal ter algumas reformas, modificações, oxigenações e gostaria de poder conta com o PSDB (no governo), para ajudar em áreas que precisa oxigenar", afirmou o presidente municipal do partido na Capital, Moisés Barboza.

"A executiva do partido, que tem tarefa de avaliar essas questões, e a bancada (no Legislativo) fez uma reunião. O clima foi majoritariamente favorável. Então vamos avançar na conversa. Eu disse para o prefeito que convidasse a direção e a bancada do partido para que dissesse quais são esses lugres em que ele precisa de ajuda para vermos quais lideranças técnicas e políticas podem ser úteis à cidade", relatou Barboza.

O líder da bancada tucana no parlamento portoalegrense, Gilson Padeiro (PSDB), confirmou que o partido foi convidado pelo Executivo para compor o governo. Segundo o parlamentar, a previsão é de que a questão seja definida ainda nesta semana, mas adiantou que a tendência é de que o PSDB integre o governo Melo. "Já havíamos sido convidados anteriormente para entrar em uma secretaria, mas recusamos. Agora o convite apareceu novamente e estamos avaliando".

A bancada tucana deve ser reunir nesta quarta-feira (18) para avaliar o convite do prefeito, em um encontro que pode já trazer uma definição. "Amanhã (hoje) vamos nos reunir para definir", adiantou Marcelo Bernardi (PSDB), suplemente de vereador que passará a assumir cadeira na Câmara em fevereiro.

Barboza defende que as rixas oriundas da eleição sejam deixadas para trás. No ano passado, ele chegou a ser cogitado para assumir a pasta de Mobilidade Urbana. Questionado se agora assumiria cargo no secretariado, descartou. Está focado na condução do PSDB da capital e em formar novas lideranças para o partido.