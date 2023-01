Eduardo Leite defende reposicionar PSDB e redistribuir poder no partido

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), defende um reposicionamento do seu partido após as eleições de 2022, quando a legenda deixou de governar São Paulo depois de 20 anos consecutivos do tucanato no comando do ente federativo com maior economia do País.

"Temos um momento de crise para o partido, mas também de oportunidade", disse Leite nesta terça-feira (17) em Davos, onde participa pela primeira vez do encontro anual do Fórum Econômico Mundial.

O governador, que assumirá a presidência nacional do PSDB, propõe "uma releitura e discussão das principais agendas, bandeiras e melhor distribuição política" da legenda. Uma nova configuração de poder que leve em conta lideranças emergentes como ele e os outros dois governadores tucanos recém-eleitos, Raquel Lyra (PE) e Eduardo Riedel (MS).

Segundo Leite, a pauta inclui agenda, programa e comunicação do partido com seu eleitorado. "Vamos trabalhar nessa linha para que a gente possa reposicionar o PSDB". O fato de o partido ter perdido a disputa estadual em São Paulo abre espaço para essa redistribuição de poder, avalia Leite. "O Governo de São Paulo era a força e a fraqueza do PSDB. Naturalmente, era uma alavanca e uma âncora para o partido", diz. As informações são da Agência Folha.