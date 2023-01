Gabriel Souza participa de feira calçadista em São Paulo

Governador em exercício do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza (MDB) participou da abertura da 49ª Feira Internacional de Calçados, Artefatos de Couro e Acessórios de Moda (Couromoda), em São Paulo, nesta segunda-feira (16). O evento, que ocorre até quarta-feira (18), reúne compradores estrangeiros e lojistas de todo os estados brasileiros, com destaque para o Rio Grande do Sul. Além de estandes das grandes marcas gaúchas, há o Estação Moda RS, iniciativa do SebraeRS que engloba 15 empresas (aumento de 25% em relação à edição passada) e conta com o apoio do governo do Estado.

Gabriel visitou os estandes acompanhado da prefeita de Novo Hamburgo, Fátima Daudt (MDB), do presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Novo Hamburgo, Campo Bom e Estância Velha, Diogo Leuck, e do secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo (PP). “Fiz questão de trazer o meu abraço, em nome do governador Eduardo Leite, e reforçar o apoio do governo ao segmento. A nossa presença na feira simboliza o reconhecimento e o compromisso com eventuais políticas públicas que possam contribuir com o desenvolvimento e o fomento à economia do setor”, destacou o governador em exercício.

O emedebista lembrou que o Rio Grande do Sul é o estado que mais exporta calçados em valor total em dólares e o segundo colocado em número de pares confeccionados. “O setor coureiro-calçadista é um orgulho para todos nós, com seus produtos diferenciados e de extrema qualidade”, ressaltou.

Durante a tarde, Gabriel debateu o tema da primeira infância durante suas agendas na capital paulista. A pauta aconteceu no mesmo dia em que foi publicado o decreto que formaliza a criação do Gabinete Coordenação de Programas e Projetos Especiais no Estado.