Vereadora Mônica Leal irá dirigir Procuradoria da Mulher na Câmara

A vereadora Mônica Leal (PP) será responsável por dirigir a Procuradoria Especial da Mulher na Câmara Municipal de Porto Alegre. Escolhida por unanimidade entre as parlamentares da Casa, Mônica foi empossada na tarde desta segunda-feira (16).

O órgão criado em 2015 surgiu com o objetivo de zelar pelos direitos das mulheres, bem como fiscalizá-los. Está entre suas atribuições a organização e divulgação da legislação relativa ao tema, o recebimento de denúncias de violência - sexual, doméstica, entre outras, além da promoção de estudos e debates sobre discriminação de gênero.

"No momento em que vivemos, de fragilidade do âmbito político, quero fazer da procuradoria um espaço suprapartidário, de construção coletiva de ideias, onde o foco seja sempre o melhor para as mulheres. Minha intenção é trazer equilíbrio ao debate, e unir esforços para que nós mulheres possamos ocupar cada vez mais espaços, na política, na justiça, na saúde, e em todas as esferas", defendeu.