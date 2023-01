Anderson Torres passa por audiência de custódia neste sábado (14)

Agência Brasil

O ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal Anderson Torres passou por audiência de custódia no começo da tarde deste sábado (14), segundo determinou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. A audiência foi marcada para 12h30min, no 4º Batalhão da Polícia Militar (BPM) do Distrito Federal, no Guará, cidade a cerca de 10 quilômetros de Brasília para onde Torres foi levado.