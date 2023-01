Leite viaja para a Suíça e Gabriel Souza assume governado do Rio Grande do Sul

Neste sábado (14), o governador Eduardo Leite embarcou para a Suíça, onde irá participar do Fórum Econômico Mundial em Davos. Antes disso, passou o cargo para o vice-governador, Gabriel Souza pela primeira vez desde o início do atual mandato.

Souza, que já assumiu por três dias o cargo de governador em 2021 enquanto presidente da Assembleia Legislativa, em gesto de gentileza entre os Poderes, destaca que o momento agora traz "ainda mais responsabilidade".

"Seguirei as orientações do governador, durante o período em que representará o nosso Estado em Davos, para dar continuidade ao trabalho em andamento nestas primeiras semanas do novo governo", ressalta Gabriel.

No evento em Davos, o governador participará de conversas e painéis com líderes mundiais para discutir os principais assuntos econômicos e sociais da atualidade. Leite retornará ao Brasil no fim da próxima semana.