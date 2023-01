Torres diz que minuta para mudar resultado de eleição seria triturada

decreto para o então presidente Jair Bolsonaro (PL) instaurar estado de defesa na sede do TSE O ex-ministro da Justiça Anderson Torres disse nesta quinta-feira (12) que os documentos encontrados na sua casa durante ação da Polícia Federal, entre eles a proposta de(Tribunal Superior Eleitoral), iriam para descarte. Em sua conta no Twitter, Torres disse que os documentos que estavam em sua residência seriam “triturados oportunamente” no Ministério.

No cargo de Ministro da Justiça, nos deparamos com audiências, sugestões e propostas dos mais diversos tipos. Cabe a quem ocupa tal posição, o discernimento de entender o que efetivamente contribui para o Brasil. — Anderson Torres (@andersongtorres) January 12, 2023

… e vazado fora de contexto, ajudando a alimentar narrativas falaciosas contra mim. Fomos o primeiro ministério a entregar os relatórios de gestão para a transição. Respeito a democracia brasileira. Tenho minha consciência tranquila quanto à minha atuação como Ministro. — Anderson Torres (@andersongtorres) January 12, 2023



O objetivo da minuta, segundo o texto, era reverter o resultado da eleição que teve como vencedor Luiz Inácio Lula da Silva (PT), medida que seria inconstitucional.

Torres foi afastado do cargo de secretário de Segurança do Distrito Federal após a invasão ao Palácio do Planalto, Congresso Nacional e STF no domingo (8). Ele estava em férias nos Estados Unidos na ocasião e teve prisão decretada pelo ministro do STF Alexandre de Moraes, tendo dito que retornaria ao Brasil para se apresentar à Justiça, mas até o momento não voltou.