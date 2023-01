Ato em defesa da democracia é convocado pela Ajuris

Uma manifestação de repúdio aos atos de vandalismo praticados por bolsonaristas em Brasília está sendo organizada pela Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul (Ajuris). O evento contará com a presença dos Três Poderes estaduais, tribunais regionais e demais entidades da sociedade civil.

Também já estão confirmadas as presenças da presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira, do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Valdeci Oliveira, dos líderes de todas as Cortes de Justiça do Estado, além do Ministério Público. O governador Eduardo Leite (PSDB) também foi convidado a participar do ato.

A manifestação pública irá ocorrer na próxima segunda-feira, em frente ao Palácio da Justiça, na praça da Matriz, a partir das 14h.