Bolsonaro gastou R$ 27,6 milhões com cartão corporativo

Folhapress

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) gastou R$ 27,6 milhões entre 2019 e 2022 no seu cartão corporativo, segundo as planilhas que se tornaram públicas. Entre os destaques estão os gastos com hospedagem, a maior fatia do que foi comprado. No total, foram R$ 13,7 milhões com hotéis - somente no Ferraretto Hotel, em Guarujá (SP), no litoral paulista, foi pago R$ 1,4 milhão.