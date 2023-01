Toma posse a primeira mulher a conduzir a Secretaria da Fazenda do Estado

O governador Eduardo Leite empossou, na tarde desta quarta-feira (11), a nova secretária estadual da Fazenda, Pricilla Maria Santana. O ato ocorreu no Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff). Ela é a primeira mulher a assumir esta pasta.

Segundo Leite, a secretária seguirá a linha política e conceitos econômicos implementado no Estado em seu primeiro mandato. “Vamos seguir defendendo e trabalhando pelo equilíbrio financeiro para viabilizar políticas públicas de maneira sustentável e em prol da população", completou.

Nesse sentido, Priscilla destacou que dará continuidade à gestão técnica e de excelentes resultados conduzida pelo secretário Leonardo Busatto e, anteriormente, por Marco Aurelio Cardoso. "Mantém-se a mesma linha de trabalho que vem sendo trilhada até aqui. Quero contribuir para que possamos seguir nessa trajetória, com o importante trabalho realizado pelas equipes da Fazenda”, disse.

De acordo com o site do Governo do Estado, Priscilla atuava desde 2015 como subsecretária de Relações Financeiras Intergovernamentais da Secretaria do Tesouro Nacional (STN). É graduada em Direito pela Universidade do Distrito Federal e em Economia e História pela Universidade de Brasília (UnB) e mestra em Direito Tributário pela Universidade Católica de Brasília. Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental do Ministério da Economia desde 1998, foi gerente-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) entre 2005 e 2009.