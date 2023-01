Interventor decide fechar Esplanada dos Ministérios

O interventor na segurança do Distrito Federal, Ricardo Cappelli, anunciou o fechamento da Esplanada dos Ministérios devido à ameaça de manifestações golpistas ontem. Ele afirmou que dois atos foram previstos em Brasília, sendo um próximo ao Palácio do Buriti e outro na Esplanada dos Ministérios. "A gente vai fazer barreira de revista, bloqueio a partir da avenida Sarney, onde não será permitida a presença de manifestantes", disse Cappelli, em entrevista coletiva.

Cappelli afirmou que todo o efetivo foi mobilizado. "Não há hipótese de acontecer nada semelhante ao dia 8", disse. Cappelli foi questionado se eles mapearam algo que poderia fugir do controle para fechar a Esplanada dos Ministérios, tendo em vista que a área foi aberta na terça-feira.

"Não mudou nada. A gente abriu para permitir a circulação normal, natural dos servidores que trabalham ali. Hoje (ontem) decidi fechar preventivamente por causa das manifestações que foram anunciadas".

Após as cenas de vandalismo, Cappelli assumiu o controle da Secretaria de Segurança Pública do DF, e o governador Ibaneis Rocha (MDB) foi afastado do cargo por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). Ontem, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou que as autoridades públicas impeçam quaisquer tentativas de ocupação ou bloqueio de vias públicas, rodovias, espaços e prédios públicos por manifestantes golpistas apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A ordem foi dada em resposta a um pedido da AGU (Advocacia-Geral da União), que alertou o ministro a respeito da chamada "Mega manifestação nacional - pela retomada do poder", convocada por bolsonaristas após os ataques às sedes dos Três Poderes no último domingo. No entanto, apesar do forte esquema de segurança, até as 18h não havia nenhum manifestante golpista do protesto convocado por bolsonaristas para ontem no DF.