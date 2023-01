STF forma maioria para manter afastamento de Ibaneis e prisão de Anderson Torres

Agência Estado

O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria, nesta quinta-feira (11), para referendar determinações do ministro Alexandre de Moraes relacionadas aos atos golpistas do último domingo (8), inclusive o afastamento do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), por 90 dias, e a prisão preventiva do ex-secretário de Segurança Pública do DF, Anderson Torres.