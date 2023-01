Governo gaúcho envia tropa para reforçar segurança do Distrito Federal

invasões e a destruição do patrimônio público ocorrido no domingo em Brasília o governo do Rio Grande do Sul enviou nessa terça-feira (10) uma tropa de 73 policiais militares para integrar a equipe de reforço da segurança pública no Distrito Federal (DF). Após aspor grupos que não aceitam o resultado das últimas eleições presidenciais,uma tropa de 73 policiais militares para integrar a equipe de reforço da segurança pública no Distrito Federal (DF).

O efetivo fica à disposição do Ministério da Justiça e Segurança Pública até 31 de janeiro, período de duração da intervenção federal na segurança pública na capital do País.

Segundo o site do governo estadual, a Brigada Militar gaúcha participa com policiais do Comando de Polícia de Choque (CPChq), lotados nos batalhões de Porto Alegre (1º BPChq), Passo Fundo (3º BPChq) e Uruguaiana (6º BPChq). O efetivo embarcou para Brasília às 19h, em voo da Força Aérea Brasileira (FAB) que partiu do Aeroporto Salgado Filho.

Além do Rio Grande do Sul, participam da missão policiais militares de Alagoas, da Bahia, do Ceará, de Goiás, do Maranhão, do Piauí e do Rio Grande do Norte. Eles serão empregados na Força Nacional de Segurança Pública, a fim de garantir a ordem pública em Brasília.