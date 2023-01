PF cria formulário para agilizar depoimentos de presos em Brasília

A Polícia Federal (PF) criou um formulário para agilizar a tomada de depoimento dos cerca de 1.500 bolsonaristas detidos no acampamento golpista montado em frente ao Quartel-General do Exército em Brasília.

Os golpistas foram levados do QG do Exército para a Academia da PF na segunda-feira. Na terça (10), cerca de 600 idosos, mulheres e crianças foram liberadas. Eles acabaram entraram na mira da Justiça por participaram dos ataques aos prédios do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal.

Os outros detidos permanecem no local e, em caso de manutenção da prisão, serão levados para o Complexo Penitenciário da Papuda.

No formulário, além de informações como nome, endereço e filiação, o detido é questionado sobre de qual cidade viajou para Brasília, como foi o translado, qual sua fonte de renda e se possuiu redes sociais.

A PF também pergunta quem financiou a viagem para a capital federal e, em caso de indicação do financiador, qual o nome e telefone da pessoa.