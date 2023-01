Primeira reunião do secretariado deve ser nesta quinta-feira (12)

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), deve ter nesta quinta-feira (12) sua primeira reunião com o secretariado. O chefe do Executivo convoca seus 26 titulares já conhecidos para um encontro que deve ocorrer no Palácio Piratini, a sede do governo gaúcho.

Até o momento, apenas a Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária segue sem titular definido. Por enquanto, a secretária de Obras Públicas, Izabel Matte, acumula a função.

A pasta de Esporte e Lazer tem a secretária Letícia Boll Vargas (PSD) como titular até que o deputado Danrlei de Deus (PSD) assuma o cargo a partir de fevereiro. O secretário de Planejamento, Governança e Gestão, Claudio Gastal, também é provisório - deve deixar o governo para presidir o Badesul e ainda não há substituto definido.

É a primeira vez desde a posse que Leite reunirá seu secretariado para uma reunião geral. Muitos já se conhecem e trabalharam juntos, afinal, 13 titulares já foram secretários de Leite na sua primeira gestão.

Hoje, o governador realiza reunião para monitorar combate à estiagem no RS, às 14h30min, no Caff. O encontro antecede a reunião do Fórum Permanente de Combate à Estiagem, às 16h30min, no Daer. De manhã, Leite participa de inauguração de UTI pediátrica em Venâncio Aires e no início da tarde entrega veículos às Coordenadorias Regionais de Educação.