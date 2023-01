Simplificação para abrir empresas está em expansão

Em suas últimas semanas à frente da pasta de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG) do governo do Rio Grande do Sul, o secretário Cláudio Gastal quer levar a todas as cidades gaúchas uma maneira simplificada para abertura de empresas.

A meta é que em todos os 497 municípios do Estado haja a possibilidade de abertura de empresas por meio on-line, de forma gratuita e em apenas um acesso, com tempo máximo de 10 minutos - em um modelo que funcionaria para empresas individuais ou limitadas, de baixo risco ambiental, de incêndio ou sanitário.

"O Rio Grande do Sul pode ser o primeiro Estado - em pouco tempo; em um ano; um ano e meio - ser o primeiro estado com 100% dos municípios podendo abrir uma empresa na palma da mão", afirmou Gastal.

Questionado se seria possível levar o serviço a cada uma das 497 cidades no prazo de um ano e meio, o secretário confirmou que o governo tem, sim, capacidade de cumprir essa meta - mas efetivar o programa depende de cada município. Para tal, cada prefeitura teria que aprovar um projeto em sua respectiva Câmara Municipal com isenção de taxas para a abertura daquelas empresas de baixo risco.

"Sim, é impossível. Na verdade, hoje o grande problema não é nosso. A plataforma já está pronta. Nós fizemos a plataforma, aplicamos em Porto Alegre e Novo Hamburgo, deu todo sucesso necessário. Agora é 'roll out'. A velocidade é dos municípios. Para o Estado, é fazer o link entre a nossa base de dados e a base do município. E a prefeitura precisa passar na Câmara um projeto de lei isentando taxa, porque a ideia é que seja totalmente digital e totalmente gratuito", afirmou o secretário.

Para auxiliar os municípios e os empreendedores de cada localidade, o Palácio Piratini deve ampliar as regiões de atendimento do Tudo Fácil Empresas, órgão que permite a abertura de empresas nessa modalidade.

Hoje, são 20 municípios que contam com o Tudo Fácil Empresas, como Porto Alegre, Caxias do Sul, Santa Cruz do Sul, Esteio, Novo Hamburgo, entre outros.

A SPGG planeja, nos próximos 30 dias, levar para mais quatro cidades: Pelotas, Bento Gonçalves, Guaíba e Santiago do Sul.

O Tudo Fácil Empresas não necessariamente precisa estar em todas as cidades. O Tudo Fácil Passo Fundo, por exemplo, atende as demandas de mais de 600 mil moradores das regiões de Carazinho, Marau, Machadinho, Lagoa Vermelha e Sananduva.

"A partir da plataforma Tudo Fácil Empresas, a proposta é fomentar o empreendedorismo, desburocratizar processos, e promover um ambiente de negócios mais saudável", escreveu Gastal em uma publicação nas redes sociais.

O secretário destaca que a possibilidade só existe por conta do avanço digital ocorrido durante o primeiro governo de Eduardo Leite (PSDB). "Temos 650 serviços digitais no (site) rs.gov.br e, no caso do Tudo Fácil Empresas, são mais de 700 canais de baixo risco que permitem você abrir uma empresa em até 10 minutos", afirma.

Titular da SPGG até o final do mês e futuro presidente do Badesul, Cláudio Gastal será o entrevistado especial na edição da próxima segunda-feira do Jornal do Comércio.