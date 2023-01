Ministro Alexandre Padilha diz que Moro 'passou pano' para atos golpistas

Agência Estado

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que o ex-juiz e senador Sergio Moro (União Brasil-PR) "passou pano" para os atos de violência que ocorreram no domingo (8), em Brasília. Para Padilha, qualquer pessoa que "não repudia de forma veemente é alguém que não tem apreço pela democracia". No final de semana, apoiadores radicais do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram e depredaram os prédios públicos e históricos do Congresso Nacional, Superior Tribunal Federal (STF) e Palácio do Planalto.