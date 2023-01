Ato no Centro de Porto Alegre defende democracia e rechaça ataques em Brasília

Os ataques e as invasões que resultaram na destruição das sedes dos três poderes da República em Brasília, nesse domingo (8), provocaram reações pelo País, com manifestações pró-democracia em diversas capitais.

Em Porto Alegre, a Esquina Democrática, no Centro Histórico, foi mais uma vez palco de um ato, no fim da tarde desta segunda-feira (9).

#Protesto na Esquina Democrática e pelas ruas e avenidas do Centro de #PortoAlegre defende a #democracia e pede punição aos responsáveis pelos ataques e destruição nas invasões às sedes dos poderes da República, em Brasília; Reportagem:Bárbara Lima https://t.co/cVbDlpPP79 pic.twitter.com/smtUi1X2gC — Jornal do Comércio (@JC_RS) January 9, 2023

Os participantes, reunidos no Centro, partiram, por volta das 19h, em marcha pacífica até o Largo do Zumbi, onde o movimento se dispersou sem incidentes no início da noite. Na concentração na Esquina, os manifestantes gritavam palavras de ordem em defesa da democracia e da eleição do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Participaram da manifestação movimento sindical, partidos como PCdoB e PT, Psol, União da Juventude Socialista e Sindicato dos Petroleiros.

Durante o ato, o público pedia a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro e punição dos atos criminosos. Em alto e bom som, os protestantes, de todas as idades, entonavam palavras de ordem como “sem anistia e sem perdão, queremos Bolsonaro na prisão” e "recua, fascista, recua, é o poder popular que está na rua."

Manifestantes pedem a prisão dos vândalos que causaram destruições em Brasília. Fotos: Isabelle Rieger/JC

A torcida intitulada Antifascista do Inter também participou da manifestação eanimou os jovens como canto: "Eu sou do Inter, não abro mão, quero o Bolsonaro na prisão."



No meio da multidão, a professora e atriz Claudia Carvalho segurava um cartaz dizendo “democracia sempre” e afirmou que estava protestando como forma de "proteger a democracia", que ela considera frágil no País.

“São atos golpistas. Oposição é normal, não precisa concordar com tudo. Mas então é só se organizarem e concorrerem daqui a quatro anos”, sugeriu a atriz.

Os manifestantes também reclamaram e conversavam entre si sobre a ausência de polícias nos atos violentos em Brasília. O estudante Luis Petro recordou que olhava para as cenas da invasão na capital federal "e não conseguia acreditar" no que via. "A polícia estava parada. Se fossem professores, não seria esse o tratamento”, observou Petro.

Desaparecidos da Ditadura Militar foram relembrados pelos protestantes

Alguns representantes de movimentos sociais também aproveitaram o momento para criticar a anistia dos militares que desapareceram com pessoas durante a ditadura militar. O estudante Mário Freitas segurava uma placa da guerrilheira Helenira e do guerrilheiro João.

"Estamos lutando contra o fascismo. Ela foi um exemplo, deu a vida na Guerrilha do Araguaia", explicou Freitas.

O trio de amigas Carla Mendes, Jacira da Silva e Maria Alice Pedroso disse que estava na rua para reforçar o desejo de uma sociedade livre:

"Vivemos a ditadura, não queremos ver o País nesta situação nunca mais".